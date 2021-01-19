Человек собаке друг: в аэропорту Италии практикуют дог-тест на COVID

Специально обученные животные способны отличать грипп от коронавирусной инфекции и распознавать ее штаммы, в том числе британский, бразильский и южноафриканский.

В итальянском воздушном порту специалисты обучают собак находить зараженных коронавирусом по запаху.

Проект разработан совместно с компанией по обеспечению безопасности в аэропортах I-Sec и финским стартапом Nose Academy.

Эксперты тренируют животных вычислять ковид-положительных людей по запаху.

Известно, что в прошлом году шесть тысяч обученных финнами собак верно определили COVID-19 в 95% случаев. Также они могут находить даже бессимптомных носителей коронавируса.

Помимо этого, четвероногие друзья способны отличать грипп от COVID-19 и распознавать его штаммы. Сейчас их обоняние уже способно отличать британский, бразильский и южноафриканский штаммы.

Где еще планируют применять дог-тест и как проходит обучение собак, смотрите в нашем видео.