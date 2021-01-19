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Чересчур талантлив: соседи написали заявление на 9-летнего музыканта из России

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Юного маэстро зовут Арсений Лис. Мальчик проживает в Челябинске. Ему всего девять лет, но он уже успел стать участником довольно неприятной истории.

Дело в том, что соседи написали на юного музыканта жалобу в полицию. 

Как утверждают жильцы многоквартирного дома, ребенок, играющий вечером на скрипке, мешает им спокойно жить.

Однако за юного скрипача заступился известный российский пианист.

Подробности — в видеосюжете. 

Теги:
заявление, ребенок, музыкант, музыка, Россия



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