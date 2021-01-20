К бою готов: огневая подготовка российских военнослужащих в Карабахе — видео

Министерство обороны РФ показало, как миротворцы проводят стрельбы по разным типам мишеней на полигоне Степанакерт в Нагорном Карабахе.

Всего в занятиях приняло участие около 200 российских военнослужащих. В рамках плановых занятий они стреляли из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатометов.

Напомним, в Нагорном Карабахе с 00.00 по московскому времени 10 ноября действует режим прекращения огня и всех военных действий — в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами России, Армении и Азербайджана.

Для контроля за их соблюдением в регионе развернут миротворческий контингент РФ, основу которого составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.