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К бою готов: огневая подготовка российских военнослужащих в Карабахе — видео

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Министерство обороны РФ
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Sputnik Узбекистан
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Министерство обороны РФ показало, как миротворцы проводят стрельбы по разным типам мишеней на полигоне Степанакерт в Нагорном Карабахе.

Всего в занятиях приняло участие около 200 российских военнослужащих. В рамках плановых занятий они стреляли из автоматов и пулеметов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатометов.

Ruptly / Минобороны России
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Напомним, в Нагорном Карабахе с 00.00 по московскому времени 10 ноября действует режим прекращения огня и всех военных действий — в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами России, Армении и Азербайджана.

Для контроля за их соблюдением в регионе развернут миротворческий контингент РФ, основу которого составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Теги:
Азербайджан, Армения, Видео, Россия, миротворцы, Нагорный Карабах



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