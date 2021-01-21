00:38 22 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск
Видео

Российские моряки отбили воздушную атаку "противника" — зрелищные кадры

Получить короткую ссылку
59 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Минобороны России
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/15/15838172.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210121/15838489/Rossiyskie-moryaki-otbili-vozdushnuyu-ataku--zrelischnye-kadry.html

Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота "Ярослав Мудрый" провел учения по отражению атаки с воздуха.

Свои навыки военнослужащие оттачивали днями и ночами при любой погоде. 

Когда видимость была совсем плохая, моряки целились по условному противнику с помощью приборов.

Роль "врага" исполнили бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27. С помощью ракетно-артиллерийского комплекса ближнего боя "Кортик" учебная атака была успешно.

Как это было, смотрите в видео. 

Теги:
Балтийское море, корабль, ракета, ВС России, Минобороны РФ



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Выставка, посвященная борьбе против COVID-19 в Ухане, - фото
Новый президент: несколько фактов о Джо Байдене (видео)
"Брат" Обамы, вдовец и "зожник": что мы знаем о Джо Байдене – 10 фактов
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться