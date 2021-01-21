Российские моряки отбили воздушную атаку "противника" — зрелищные кадры

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Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота "Ярослав Мудрый" провел учения по отражению атаки с воздуха.
Свои навыки военнослужащие оттачивали днями и ночами при любой погоде.
Когда видимость была совсем плохая, моряки целились по условному противнику с помощью приборов.
Роль "врага" исполнили бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27. С помощью ракетно-артиллерийского комплекса ближнего боя "Кортик" учебная атака была успешно.
Как это было, смотрите в видео.