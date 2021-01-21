Российские моряки отбили воздушную атаку "противника" — зрелищные кадры

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В России оценили планы Узбекистана по привлечению иностранных авиаперевозчиков Оказалось, что наземное обслуживание самолетов в Узбекистане обходится гораздо дороже, чем на других направлениях, однако это далеко не основная статья расходов. 843

Какие соцсети Роскомнадзор привлечет к ответственности за призывы к протестам Теперь социальным сетям грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки. 52