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Ой, снег-снежок: зимняя непогода образовала пробки на автодорогах Ташкента

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Сотрудники коммунальных служб активно принялись расчищать улицы, чтобы обеспечить пешеходам и машинам безопасное передвижение.

В Ташкент снова пришла настоящая зима. Снежная пелена окутала весь город. Из-за непогоды на столичных дорогах образовались длинные пробки. В тон зимнему пейзажу превалирующее множество белых машин медленно передвигается по автотрассам. 

Ташкент засыпало первым снегом >>

Зима в Ташкенте
Sputnik / Стрингер
Столица под снегом: кадры из Ташкента, куда пришла зима
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Прохожие то и дело мелкими перебежками стараются быстрее добраться до места назначения. Сотрудники коммунальных служб активно принялись расчищать улицы, чтобы обеспечить пешеходам и машинам безопасное передвижение.

Однако некоторые жители Сергелийского района все же не пожелали прогуляться под снегопадом и решили прокатиться по новой наземной ветке метро, любуясь белоснежной панорамой из окон теплых вагонов.

Подробности зимней сказки по-ташкентски смотрите в нашем видео.




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Ой, снег-снежок: зимняя непогода образовала пробки на автодорогах Ташкента
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