Ой, снег-снежок: зимняя непогода образовала пробки на автодорогах Ташкента

Сотрудники коммунальных служб активно принялись расчищать улицы, чтобы обеспечить пешеходам и машинам безопасное передвижение.

В Ташкент снова пришла настоящая зима. Снежная пелена окутала весь город. Из-за непогоды на столичных дорогах образовались длинные пробки. В тон зимнему пейзажу превалирующее множество белых машин медленно передвигается по автотрассам.

Ташкент засыпало первым снегом >>

Прохожие то и дело мелкими перебежками стараются быстрее добраться до места назначения. Сотрудники коммунальных служб активно принялись расчищать улицы, чтобы обеспечить пешеходам и машинам безопасное передвижение.

Однако некоторые жители Сергелийского района все же не пожелали прогуляться под снегопадом и решили прокатиться по новой наземной ветке метро, любуясь белоснежной панорамой из окон теплых вагонов.

Подробности зимней сказки по-ташкентски смотрите в нашем видео.