Пластилиновый Юрий Дудь: как скульптор из РФ создает мини-копии "звезд" — видео

Автор креативных фигурок ведет YouTube-канал, где подробно объясняет и показывает, как проходит творческий процесс.
На каждую статуэтку уходит в среднем от 1 недели до 1,5 месяца. Для их изготовления требуется пластилин или полимерная глина, а также хорошее воображение!
Художник создает не только мини-копии реальных людей, но и берется за более необычные заказы.
К примеру, недавно он завершил работу над миниатюрой печально известного памятника Алёнке, который появился в конце года в Нововоронеже.
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