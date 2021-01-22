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Пластилиновый Юрий Дудь: как скульптор из РФ создает мини-копии "звезд" — видео

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210122/15846274.html

Журналист Юрий Дудь, рэпер Моргенштерн, различные персонажи видеоблогера Антона Лапенко и комики шоу "Что было дальше" — их миниатюрные копии создает скульптур из Москвы Дмитрий Брылин.

Автор креативных фигурок ведет YouTube-канал, где подробно объясняет и показывает, как проходит творческий процесс.

Ruptly
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На каждую статуэтку уходит в среднем от 1 недели до 1,5 месяца. Для их изготовления требуется пластилин или полимерная глина, а также хорошее воображение!

Художник создает не только мини-копии реальных людей, но и берется за более необычные заказы. 

К примеру, недавно он завершил работу над миниатюрой печально известного памятника Алёнке, который появился в конце года в Нововоронеже. 

Подробнее смотрите в видеосюжете!




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