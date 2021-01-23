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Как продвигается проект строительства АЭС в Узбекистане — видео

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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (70)
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210123/15849417/Kak-prodvigaetsya-proekt-stroitelstva-AES-v-Uzbekistane--video.html

В сентябре 2018 года правительства РУз и РФ подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Планируется, что первый для страны и всей Центральной Азии подобный объект будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

Начальник управления науки, инноваций и подготовки кадров "Узатома" Шавкат Абдукамилов рассказал, что взаимодействие с российской стороной по вопросу строительства АЭС пандемия не остановила: его просто перевели в онлайн-формат. Сейчас идет работа над "сближением позиций", и как только контракт будет готов, под ним появятся подписи.

Макет АЭС
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Шавкат Абдукамилов: Узбекистан не сомневается в надежности будущей АЭС
Тем временем на площадке, выбранной для будущей АЭС, идут инженерные изыскания. Она, напомним, находится вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Кроме того, проходят инженерные исследования по разработке технического проекта АЭС. Материалы потом передадут в Государственный комитет промышленной безопасности Узбекистана, который должен дать свое разрешение на использование территории.

Подробности — в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (70)
Теги:
Росатом, Узатом, Видео, Россия, Узбекистан, АЭС



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