Как продвигается проект строительства АЭС в Узбекистане — видео

В сентябре 2018 года правительства РУз и РФ подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Планируется, что первый для страны и всей Центральной Азии подобный объект будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

Начальник управления науки, инноваций и подготовки кадров "Узатома" Шавкат Абдукамилов рассказал, что взаимодействие с российской стороной по вопросу строительства АЭС пандемия не остановила: его просто перевели в онлайн-формат. Сейчас идет работа над "сближением позиций", и как только контракт будет готов, под ним появятся подписи.

Тем временем на площадке, выбранной для будущей АЭС, идут инженерные изыскания. Она, напомним, находится вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Кроме того, проходят инженерные исследования по разработке технического проекта АЭС. Материалы потом передадут в Государственный комитет промышленной безопасности Узбекистана, который должен дать свое разрешение на использование территории.

Подробности — в видеосюжете Sputnik Узбекистан.