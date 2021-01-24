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Тушу гигантского кита обнаружили у берегов Италии

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Удивительную находку обнаружили в акватории итальянского порта Сорренто. На берегу нашли тушу громадного млекопитающего. Смотрите кадры, снятые очевидцем.

К месту, где погибло животное, аквалангистов привел детеныш огромного кита. Длина млекопитающего составляет 23 метра, а вес - около 70 тонн.

После доставки животного в порт Неаполя и проведения экспертизы, скелет планируют передать музею.




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