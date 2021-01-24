Тушу гигантского кита обнаружили у берегов Италии

К месту, где погибло животное, аквалангистов привел детеныш огромного кита. Длина млекопитающего составляет 23 метра, а вес - около 70 тонн.
После доставки животного в порт Неаполя и проведения экспертизы, скелет планируют передать музею.
Удивительную находку обнаружили в акватории итальянского порта Сорренто. На берегу нашли тушу громадного млекопитающего. Смотрите кадры, снятые очевидцем.
К месту, где погибло животное, аквалангистов привел детеныш огромного кита. Длина млекопитающего составляет 23 метра, а вес - около 70 тонн.
После доставки животного в порт Неаполя и проведения экспертизы, скелет планируют передать музею.
Успехам этой девочки позавидует даже взрослый. Ей всего семь, а у нее за плечами победы награды и километры горнолыжных трасс.
В сентябре 2018 года правительства РУз и РФ подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Планируется, что первый для страны и всей Центральной Азии подобный объект будет введен в эксплуатацию в 2028 году.
Журналист Юрий Дудь, рэпер Моргенштерн, различные персонажи видеоблогера Антона Лапенко и комики шоу "Что было дальше" — их миниатюрные копии создает скульптур из Москвы Дмитрий Брылин.
Прошло всего два дня с инаугурации американского президента Джо Байдена. За это время новый глава Белого дома успел подписать целых 17 указов!
Почти миллиард за "ничегонеделание" получили 37 сотрудников детского сада. Шесть лет ним начислялась зарплата, которую присваивали руководители учреждения.
Водитель получил серьезные травмы и был отправлен в больницу, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.
Карантин может начаться до конца следующей недели и продлиться не менее трех недель, есть вероятность, что он станет не таким жестким, как предыдущие.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik