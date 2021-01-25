Разрывной бой: "непобедимого" Макгрегора уложил на ринге американец — видео

Накануне в Абу-Даби прошел первый большой турнир UFC 257 в этом году. Он запомнился множеством ярких моментов, главный из которых — реванш между экс-чемпионом двух дивизионов ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Впервые они встретились на ринге в 2014 году, однако тогда ирландец одержал сокрушительную победу на 2-й минуте первого раунда.

В этот раз Макгрегор обещал повторить успех, но поставив планку выше — положить соперника за 1 минуту.

Однако поединок принял неожиданный поворот: Порье уложил ирландца нокаутом во втором раунде и тем самым взял убедительный реванш спустя 7 лет.

Как это было, смотрите в видео!

Между тем, по утверждению экспертов, Макгрегор проиграл в бою, но кое в чем он все же выиграл.

Так, по данным The Independent, боец получил за этот поединок 5 миллионов долларов. С учетом выплат за трансляцию (pay-per-view) его гонорар может вовсе достичь 30 миллионов.

Порье тем временем получил всего 1 миллион долларов. Впрочем, это самая большая сумма в его карьере.