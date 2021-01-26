Россиянин сделал своего кота "завхозом" по рыбалке — видео

На ушастого по кличке Симба возложены важные функции: следить за поплавком и сообщать о том, когда начнет клевать.

Как-то раз Сергей, владелец питомца, заметил, что котофею нравятся прогулки. Мужчина подумал, почему бы не взять в следующий раз его на рыбалку.

Два рыбака отправились на Амурский залив, где коту доверили следить за поплавком.

"Иногда, когда клюет, если вы видите этот кивочек, он реагирует на него, суетится. Если ты боковым зрением кивок этот не видишь, то кот может показать, что клюет", — рассказывает Сергей.

Чтобы питомец не заболел, его всячески утепляют: к примеру, надевают на него забавный красный свитер и шапку-ушанку.

А где модные образы - там и фотографии. Снимки кота Сергей выкладывает в соцсети.

По его словам, Симба уже обзавелся фанатами в Интернете.

"Поклонниц, поклонников много, все больше и больше растет [число], пишут отзывы очень приятные. И жалко, что кот не умеет читать, ему было бы, наверное, тоже приятно", — шутит рыбак.

Подробности смотрите в видео.