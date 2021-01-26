COVID, президентство Трампа и Apple Watch: что предсказали "Симпсоны" — видео

Один из самых длительных мультсериалов в американской истории славится не только своим юмором, но и проницательностью!

К примеру, Трампа США избрали президентом в мультике еще 10 лет назад.

Там же показали гаджет, очень похожий на Apple Watch — еще задолго до "яблочной" революции.

Фанаты "Симпсонов" собрали еще несколько моментов, которые авторы мультсериала предсказали:

травму бразильского футболиста Неймара на Кубке мира;

появление такой личности, как Грета Тунберг;

"загадочный вирус", который охватил планету, — о нем говорится в серии, которая была выпущена еще в 1993 году. Тогда неизвестная болезнь получила название "осака-вирус";

"лук" Камалы Харрис на инаугурации нового главы Белого дома Джо Байдена.

Подробнее о провидцах "Симпсонах" смотрите в видеосюжете.