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COVID, президентство Трампа и Apple Watch: что предсказали "Симпсоны" — видео

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210126/15868159/COVID.html

Один из самых длительных мультсериалов в американской истории славится не только своим юмором, но и проницательностью!

К примеру, Трампа США избрали президентом в мультике еще 10 лет назад. 

Там же показали гаджет, очень похожий на Apple Watch — еще задолго до "яблочной" революции.

Фанаты "Симпсонов" собрали еще несколько моментов, которые авторы мультсериала предсказали:

  • травму бразильского футболиста Неймара на Кубке мира;
  • появление такой личности, как Грета Тунберг;
  • "загадочный вирус", который охватил планету, — о нем говорится в серии, которая была выпущена еще в 1993 году. Тогда неизвестная болезнь получила название "осака-вирус";
  • "лук" Камалы Харрис на инаугурации нового главы Белого дома Джо Байдена.

Подробнее о провидцах "Симпсонах" смотрите в видеосюжете.

Теги:
предсказание, США, сериал, Дональд Трамп, мультфильм



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