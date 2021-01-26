COVID, президентство Трампа и Apple Watch: что предсказали "Симпсоны" — видео

К примеру, Трампа США избрали президентом в мультике еще 10 лет назад.
Там же показали гаджет, очень похожий на Apple Watch — еще задолго до "яблочной" революции.
Фанаты "Симпсонов" собрали еще несколько моментов, которые авторы мультсериала предсказали:
- травму бразильского футболиста Неймара на Кубке мира;
- появление такой личности, как Грета Тунберг;
- "загадочный вирус", который охватил планету, — о нем говорится в серии, которая была выпущена еще в 1993 году. Тогда неизвестная болезнь получила название "осака-вирус";
- "лук" Камалы Харрис на инаугурации нового главы Белого дома Джо Байдена.
Подробнее о провидцах "Симпсонах" смотрите в видеосюжете.