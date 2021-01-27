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С болью в сердце: в Ташкенте отметили 77-летие прорыва блокады Ленинграда

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
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На территории Волгоградского мемориального комплекса в столице прошла памятная акция, посвященная 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов.

В Ташкенте возложили цветы к мемориалу "Братские могилы" на территории Волгоградского мемориального комплекса. 

Мероприятие, посвященное 77-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда, организовано посольством России и представительством "Россотрудничества" в Республике Узбекистан. Участники скорбной акции почтили память погибших в той самой кровопролитной осаде в истории человечества.

Среди приглашенных - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, военный атташе по вопросам обороны посольства РФ в Узбекистане Александр Земзеров, руководитель представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев, дипломаты посольства РФ, представительство Татарстана в Узбекистане, представители русского, татарского, башкирского и  крымско-татарского культурных центров.

Два с половиной года ужаса: архивные кадры блокадного Ленинграда >>

Вспомнить имена погибших пришли также жители блокадного Ленинграда, воины-интернационалисты, кадеты специализированной школы Ташкента, представители Ташкентской и Узбекистанской епархии, студенты Ташкентской духовной семинарии, журналисты и общественность.




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