С болью в сердце: в Ташкенте отметили 77-летие прорыва блокады Ленинграда

На территории Волгоградского мемориального комплекса в столице прошла памятная акция, посвященная 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов.

В Ташкенте возложили цветы к мемориалу "Братские могилы" на территории Волгоградского мемориального комплекса.

Мероприятие, посвященное 77-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда, организовано посольством России и представительством "Россотрудничества" в Республике Узбекистан. Участники скорбной акции почтили память погибших в той самой кровопролитной осаде в истории человечества.

Среди приглашенных - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, военный атташе по вопросам обороны посольства РФ в Узбекистане Александр Земзеров, руководитель представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаил Вождаев, дипломаты посольства РФ, представительство Татарстана в Узбекистане, представители русского, татарского, башкирского и крымско-татарского культурных центров.

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Вспомнить имена погибших пришли также жители блокадного Ленинграда, воины-интернационалисты, кадеты специализированной школы Ташкента, представители Ташкентской и Узбекистанской епархии, студенты Ташкентской духовной семинарии, журналисты и общественность.