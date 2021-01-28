Как живет бабушка из Воронежа, выигравшая в лотерею $8 500 000 — видео

Шестидесятишестилетняя Наталья Власова поделилась своей историей о том, как она в миг стала сказочно богатой.

Пенсионерка рассказала, что раньше ходила и продавала пирожки, потому что пенсии на жизнь не хватало.

Как-то раз она купила лотерейный билет, который сначала вроде бы оказался не выигрышным. Женщина призналась, что положила его в сервант.

Когда же поднялась шумиха, Наталья попросила родных на всякий случай проверить билет: а вдруг?

Оказалось, что она и правда выиграла!

Однако это обрадовало далеко не всех: женщине стали поступать угрозы от вымогателей.

Что касается самой Натальи, то она пока не решила, на что потратить сумму, но очень хочет съездить на юг, потому что никогда там не была.

Подробности смотрите в видеосюжете.