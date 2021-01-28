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Потеплению — быть: Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3

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Ruptly / Sputnik / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210128/15886465/Potepleniyu--byt-Rossiya-i-SShA-vse-taki-dogovorilis-prodlit-SNV-3.html

Россия и США решили продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Дело сдвинулось с мертвой точки после разговора нового главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Он (Байден. — Sputnik) позвонил президенту Путину днем (26 января) с намерением обсудить нашу готовность продлить новый СНВ на пять лет", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Но времени мало: действующий договор истекает уже 5 февраля этого года, поэтому действовать нужно быстро.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© Sputnik / Alexey Kudenko
Косачев о продлении СНВ-3: это новая эра в отношениях России и США

Лидеры обеих стран поручили ответственным лицам принять все необходимые меры.

Согласно СНВ-3, стороны обязались сократить количество боезарядов на треть и в два раза уменьшить количество носителей стратегического ядерного оружия.

Почему еще так важен этот договор и свидетельствует ли его продление о новом витке отношений между Москвой и Вашингтоном — смотрите в видео.

Теги:
Соглашение, ядерная безопасность, отношения, США, Россия



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