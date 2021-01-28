Потеплению — быть: Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3

Россия и США решили продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Дело сдвинулось с мертвой точки после разговора нового главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Он (Байден. — Sputnik) позвонил президенту Путину днем (26 января) с намерением обсудить нашу готовность продлить новый СНВ на пять лет", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Но времени мало: действующий договор истекает уже 5 февраля этого года, поэтому действовать нужно быстро.

Лидеры обеих стран поручили ответственным лицам принять все необходимые меры.

Согласно СНВ-3, стороны обязались сократить количество боезарядов на треть и в два раза уменьшить количество носителей стратегического ядерного оружия.

Почему еще так важен этот договор и свидетельствует ли его продление о новом витке отношений между Москвой и Вашингтоном — смотрите в видео.