Блеск и коварство: ювелир развеял главный миф о золотых украшениях — видео

Потомственный золотых дел мастер Бобур Дадамухамедов в свой профессиональный праздник раскрыл некоторые секреты профессии и рассказал, почему при заказе украшения не стоит гнаться за драгметаллом высшей пробы.

Сын народного мастера Узбекистана Фасихитдина Дадамухамедова Бобур пошел по стопам отца и уже несколько лет занимается семейным ремеслом – делает украшения ручной работы. Несмотря на свою молодость он уже опытный ювелир — лауреат республиканских и международных фестивалей творчества и биеннале.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Ювелир Бобур Дадамухамедов за работой

Работает Бобур в стиле авангард, совмещая национальные традиции предков с современными веяниями в искусстве. Это далеко непросто, но зато и спрос есть, особенно у туристов. До сих пор актуальны и востребованы исконные восточные украшения: "Тиллакош" — кокошник, "Гаджак" -— женское височное украшение в форме миндаля или перца, а также "Зебигардон" (ожерелье) — одно из самых древних ювелирных изделий этого региона.

Свое ремесло Бобур начинал с мельхиора – сплав меди и никеля с примесью железа и марганца. Этот материал хорошо подходит для обработки и при этом выглядит нарядно – не хуже, чем серебряные изделия. Сейчас мастер уже осваивает работу с золотом.

"В нашем деле важна усидчивость, терпение, ведь металл – материал очень трудный для обработки. Я, например, во время работы люблю разговаривать со своими творениями, вкладываю в них частичку души. Должен быть какой-то лучик в сердце, чтобы получались действительно красивые и трогающие чувства вещи", — признается ювелир.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Ювелир Бобур Дадамухамедов за работой

"Есть заблуждение, что чем выше проба золота, тем лучше украшение. Это не так. Для ювелирных изделий есть свои оптимальные значения – например, для золота это 583-я, 585-я или 750-я пробы. Золото — материал очень капризный, мягкий, для него нужны примеси других металлов. Был клиент, который себе заказал перстень 850-й пробы. В итоге изделие деформировалось при первом же сжатии руки", — отметил Дадамухамедов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Ювелирный украшения в мастерской Бобура Дадамухамедова

При этом он предостерегает модниц и модников от чрезмерной роскоши при выборе украшения, заметив, что драгоценные металлы высшей пробы хороши только в качестве твердой валюты – в виде цельных слитков, но не подходят для изготовления колец и цепочек.

Мастер не намерен останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствует свои навыки. К примеру, он изучает методы обработки драгоценных камней. Традиционно в Узбекистане используют коралл, бирюзу и сердолик. Еще в эпоху Темуридов ювелиры умели высверливать на них надписи, но документально такие технологии нигде не зафиксированы.

Бобур надеется, что семейное дело через несколько лет продолжат его дети, сохраняя древнее ремесло узбекских мастеров.

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