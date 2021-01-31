Блеск и коварство: ювелир развеял главный миф о золотых украшениях — видео

Сын народного мастера Узбекистана Фасихитдина Дадамухамедова Бобур пошел по стопам отца и уже несколько лет занимается семейным ремеслом – делает украшения ручной работы. Несмотря на свою молодость он уже опытный ювелир — лауреат республиканских и международных фестивалей творчества и биеннале.
Работает Бобур в стиле авангард, совмещая национальные традиции предков с современными веяниями в искусстве. Это далеко непросто, но зато и спрос есть, особенно у туристов. До сих пор актуальны и востребованы исконные восточные украшения: "Тиллакош" — кокошник, "Гаджак" -— женское височное украшение в форме миндаля или перца, а также "Зебигардон" (ожерелье) — одно из самых древних ювелирных изделий этого региона.
"В нашем деле важна усидчивость, терпение, ведь металл – материал очень трудный для обработки. Я, например, во время работы люблю разговаривать со своими творениями, вкладываю в них частичку души. Должен быть какой-то лучик в сердце, чтобы получались действительно красивые и трогающие чувства вещи", — признается ювелир.
"Есть заблуждение, что чем выше проба золота, тем лучше украшение. Это не так. Для ювелирных изделий есть свои оптимальные значения – например, для золота это 583-я, 585-я или 750-я пробы. Золото — материал очень капризный, мягкий, для него нужны примеси других металлов. Был клиент, который себе заказал перстень 850-й пробы. В итоге изделие деформировалось при первом же сжатии руки", — отметил Дадамухамедов.
Бобур надеется, что семейное дело через несколько лет продолжат его дети, сохраняя древнее ремесло узбекских мастеров.
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