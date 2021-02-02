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Ночь и ветер: как заправляется Ту-160 в воздухе - видео

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Скорее смотрите видео воздушной дозаправки самолетов Ту-160 и Ил-78 в дневное и ночное время суток.

Вы когда-нибудь видели дозаправку самолетов в воздухе, да еще и ночью?

Специально для вас появилось видео воздушной дозаправки самолетов Ту-160 и Ил-78 в дневное и ночное время суток.

Смотрите видео!

Теги:
военные, самолет, Самолет, видеоролик, Видео



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