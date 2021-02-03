Бутина перекрыла дорогу представителю ОБСЕ в Москве — при чем тут Латвия?

Член Общественной палаты Мария Бутина решила поддержать коллег из Sputnik и устроила одиночный пикет у Дома приемов МИД РФ.

Место было выбрано не случайно: именно туда прибыла министр иностранных дел Швеции и по совместительству председатель ОБСЕ Анн Линде.

Бутина решила воспользоваться возможностью и вышла с призывом прекратить оказывать давление на российские СМИ в странах Прибалтики.

"Остановите давление на журналистов в Латвии" — было написано на плакате Бутиной.

Напомним, что в конце декабря в балтийской республике были задержаны несколько русскоязычных журналистов.

Бутина отметила, что РФ "неоднократно обращалась в ОБСЕ и просила дать разъяснение по данной ситуации", ведь в ОБСЕ утверждают, что их главная задача — отстаивать и гарантировать права и свободы для граждан Европы.

Эту тему Бутина также пыталась поднять в разговоре с Линде лично, однако та ушла от ответа.

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