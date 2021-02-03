Бутина перекрыла дорогу представителю ОБСЕ в Москве — при чем тут Латвия?

Место было выбрано не случайно: именно туда прибыла министр иностранных дел Швеции и по совместительству председатель ОБСЕ Анн Линде.
Бутина решила воспользоваться возможностью и вышла с призывом прекратить оказывать давление на российские СМИ в странах Прибалтики.
"Остановите давление на журналистов в Латвии" — было написано на плакате Бутиной.
Напомним, что в конце декабря в балтийской республике были задержаны несколько русскоязычных журналистов.
Бутина отметила, что РФ "неоднократно обращалась в ОБСЕ и просила дать разъяснение по данной ситуации", ведь в ОБСЕ утверждают, что их главная задача — отстаивать и гарантировать права и свободы для граждан Европы.
Эту тему Бутина также пыталась поднять в разговоре с Линде лично, однако та ушла от ответа.
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