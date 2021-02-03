Полный #MeToo​: рокера Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии

Она заявила, что артист "ужасно издевался" над ней годами.
"Мне промывали мозги, мной манипулировали, принуждая к подчинению. Я устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа", — написала девушка в своем Instagram.
Вуд и Мэнсон встречались в 2000-х, собирались даже сыграть свадьбу.
В более ранних интервью актриса "пела серенады" любимому, называя его "очаровательным, очень гуманным и просто замечательным".
Вслед за Вуд выдвинули похожие обвинения против музыканта выдвинули еще несколько женщин. Сам Мэнсон все отрицает.
Что ответил музыкант и карьеры каких еще знаменитостей закончились из-за движения #MeToo – смотрите в видеосюжете.