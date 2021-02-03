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Полный #MeToo​: рокера Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии

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Ruptly / Sputnik / AP Photo / Instagram.com / people.com
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210203/15928524/Polnyy-MeToo-rokera-Merilina-Mensona-obvinili-v-nasilii.html

В Голливуде новый скандал. На этот раз в его центре оказался рок-музыкант Мэрилин Мэнсон — его обвинила в насилии экс-невеста, американская актриса Эван Рейчел Вуд.

Она заявила, что артист "ужасно издевался" над ней годами.

"Мне промывали мозги, мной манипулировали, принуждая к подчинению. Я устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа", — написала девушка в своем Instagram.

Вуд и Мэнсон встречались в 2000-х, собирались даже сыграть свадьбу.

В более ранних интервью актриса "пела серенады" любимому, называя его "очаровательным, очень гуманным и просто замечательным".

Вслед за Вуд выдвинули похожие обвинения против музыканта выдвинули еще несколько женщин. Сам Мэнсон все отрицает.

Что ответил музыкант и карьеры каких еще знаменитостей закончились из-за движения #MeToo​ – смотрите в видеосюжете.

Теги:
Изнасилование, насилие, музыкант, музыка, шоу-бизнес, голливуд



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