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В скором времени будет назначен представитель Узбекистана при ЕЭК

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Глава департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян рассказала что повлечет за собой подписание меморандума о взаимопонимании между Узбекистаном и Евразийской экономической комиссией.

Член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии — советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов обсудили подписание меморандума о взаимопонимании и дальнейший план совместных действий.

Директор департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян рассказала, что проект меморандума почти готов. По ее словам, скоро будет подписан и план действий, который позволит более четко углублять сотрудничество по всем направлениям.

Ожидается официальное назначение представителя Узбекистана при комиссии — государство-наблюдатель имеет на это право.

Напомним, 11 декабря было принято решение о предоставлении Узбекистану статуса наблюдателя в ЕАЭС.




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