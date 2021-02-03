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Шагая в ногу с молодежью: парад Нацгвардии в Ташкенте — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210203/15929535/Shagaya-v-nogu-s-molodezhyu-parad-Natsgvardii-v-Tashkente--video.html

В столице Узбекистана состоялось шествие в рамках фестиваля "100 дней с молодежью". Вместе с сотрудниками Национальной гвардии в параде приняли участие ученики одной из городских школ.

Колонна военных музыкантов и гвардейцев стартовала от общеобразовательной школы №144 Яккасарайского района и прошла по улицам Саади Сиражиддинова и Камила Яшина до ресторана "Фрегат".

Шествие сопровождалось военными маршами, а перед самым завершением музыканты исполнили несколько национальных мелодий, под которые невозможно было не пуститься в пляс.

Подробнее в сюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
парад, молодежь, нацгвардия, Ташкент



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