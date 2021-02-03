Шагая в ногу с молодежью: парад Нацгвардии в Ташкенте — видео

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/03/15929380.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20210203/15929535/Shagaya-v-nogu-s-molodezhyu-parad-Natsgvardii-v-Tashkente--video.html
В столице Узбекистана состоялось шествие в рамках фестиваля "100 дней с молодежью". Вместе с сотрудниками Национальной гвардии в параде приняли участие ученики одной из городских школ.
Колонна военных музыкантов и гвардейцев стартовала от общеобразовательной школы №144 Яккасарайского района и прошла по улицам Саади Сиражиддинова и Камила Яшина до ресторана "Фрегат".
Шествие сопровождалось военными маршами, а перед самым завершением музыканты исполнили несколько национальных мелодий, под которые невозможно было не пуститься в пляс.
Подробнее в сюжете Sputnik Узбекистан.