Памяти сэра Тома: Британия скорбит по полковнику, спасавшему жизни

От последствий коронавируса скончался британский полковник Том Мур, который стал национальным героем во время борьбы с пандемией.

Миллионы пользователей сети со всего мира скорбят в связи со смертью британского ветерана Тома Мура. Ему было 100 лет. Лично королева направила письмо с соболезнованиями семье полковника, которого она посвятила в рыцари за то, что он собрал миллионы фунтов для борьбы с COVID-19

Ветеран Второй мировой войны собирал деньги для врачей с помощью марафона: 100-летний дедушка пообещал сделать 100 кругов вокруг собственного сада взамен пожертвований.

Благородную инициативу поддержали тысячи людей. Капитану удалось собрать 33 млн фунтов.