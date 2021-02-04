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Памяти сэра Тома: Британия скорбит по полковнику, спасавшему жизни

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video: Ruptly / AP Photo / Bedford School / instagram.com/captainsirtom / youtube / tozmusictv
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/04/15935399.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210204/15935458.html

От последствий коронавируса скончался британский полковник Том Мур, который стал национальным героем во время борьбы с пандемией.

Миллионы пользователей сети со всего мира скорбят в связи со смертью британского ветерана Тома Мура. Ему было 100 лет. Лично королева направила письмо с соболезнованиями семье полковника, которого она посвятила в рыцари за то, что он собрал миллионы фунтов для борьбы с COVID-19

Ветеран Второй мировой войны собирал деньги для врачей с помощью марафона: 100-летний дедушка пообещал сделать 100 кругов вокруг собственного сада взамен пожертвований.

Благородную инициативу поддержали тысячи людей. Капитану удалось собрать 33 млн фунтов.




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