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Как сделать из старого "Запорожца" снегоход — лайфхак из Казахстана

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210205/15938453.html

Легендарный советский автомобиль "Запорожец", казалось бы, может служить десятилетиями! Оказалось, что это не только долговечная машина, но и легко модернизируемая.

Так, энтузиасты из Казахстана подумали, почему бы не сделать из ветерана советского автомобилестроения снегоход.

Колеса заменили лыжами и гусеничными лентами, и теперь обновленная машина легко преодолевает любые снежные препятствия.

Смотрите на видео тест-драйв по сугробам!

Теги:
машина, Снег, Казахстан



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