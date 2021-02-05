Как сделать из старого "Запорожца" снегоход — лайфхак из Казахстана

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Легендарный советский автомобиль "Запорожец", казалось бы, может служить десятилетиями! Оказалось, что это не только долговечная машина, но и легко модернизируемая.
Так, энтузиасты из Казахстана подумали, почему бы не сделать из ветерана советского автомобилестроения снегоход.
Колеса заменили лыжами и гусеничными лентами, и теперь обновленная машина легко преодолевает любые снежные препятствия.
Смотрите на видео тест-драйв по сугробам!