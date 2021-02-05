Спичрайтер Клинтона и новый госсекретарь США: что известно о Тони Блинкене

Карьерный путь Тони Блинкена впечатляет: он работал и репортером ведущих американских изданий, и составлял тексты выступлений для самого Билла Клинтона!

Теперь же он занимает один из самых важных постов в правительстве нового главы Белого дома Джо Байдена.

Что еще известно о Блинкене и почему важно знать его биографию, смотрите в видео.