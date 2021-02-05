Малкина: надеемся, Узбекистан и ЕАЭС подпишут "дорожную карту" до июля

Помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в рамках видеомоста Sputnik, организованного из Алматы, подвела итоги прошедшего саммита глав правительств ЕАЭС и стран-наблюдателей, подчеркнув общее стремление к совместным проектам во имя укрепления сотрудничества.
Кроме того, разработан проект меморандума о взаимопонимании и дорожная карта. Документы находятся на утверждении у руководства государств.
"Соглашение составлено, мы надеемся, что оно будет подписано в ближайшее время, возможно, уже в первом полугодии 2021 года", — подчеркнула Малкина.
Узбекистан получил статус страны-наблюдателя ЕАЭС в декабре 2020 года. Республика имеет возможность участвовать во всех открытых мероприятиях и обсуждениях, что позволит ей принять окончательное решение о дальнейшей интеграции в это объединение.