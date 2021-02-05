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Малкина: надеемся, Узбекистан и ЕАЭС подпишут "дорожную карту" до июля

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Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (75)
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В Алматы состоялось очередное заседание Евразийского межправсовета. Впервые в этом мероприятии принял участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в качестве представителя республики-наблюдателя при ЕАЭС.

Помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в рамках видеомоста Sputnik, организованного из Алматы, подвела итоги прошедшего саммита глав правительств ЕАЭС и стран-наблюдателей, подчеркнув общее стремление к совместным проектам во имя укрепления сотрудничества.

Арипов: Узбекистан готов к сотрудничеству с ЕАЭС на взаимовыгодных условиях
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Она отметила, что Узбекистан в ближайшее время должен назначить своего официального представителя при Евразийском экономическом союзе, что позволит более эффективно взаимодействовать в решении общих вопросов.

Кроме того, разработан проект меморандума о взаимопонимании и дорожная карта. Документы находятся на утверждении у руководства государств.

"Соглашение составлено, мы надеемся, что оно будет подписано в ближайшее время, возможно, уже в первом полугодии 2021 года", — подчеркнула Малкина.

Узбекистан получил статус страны-наблюдателя ЕАЭС в декабре 2020 года. Республика имеет возможность участвовать во всех открытых мероприятиях и обсуждениях, что позволит ей принять окончательное решение о дальнейшей интеграции в это объединение.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (75)
Теги:
интеграция, ЕАЭС, Узбекистан



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