Что несет угрозу суверенитетам стран ЕАЭС — мнение Мишустина

Глава российского правительства в пятницу выступил на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме в Алматы заявил, что партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) осторожно относятся к внедрению совместных цифровых платформ, что может повлечь за собой невыгодные для всех последствия.

"К сожалению, есть попытки перенести сроки внедрения совместных цифровых платформ, сохранять национальные правила и системы, — констатировал Мишустин. — Мне кажется, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие".

По мнению премьера, затягивание цифровизации и унификации приведет к вынужденному возвращению к контрольным мерам на внутренних границах ЕАЭС.

Напомним, в пятницу в Алматы состоялись заседание Евразийского межправсовета и цифровой форум. В мероприятиях приняли участие главы правительств как полноправных членов объединения, так и стран-наблюдателей, в числе которых — Узбекистан.

Абдулла Арипов во время своего выступления на форуме заявил, что РУз планирует реализацию совместных IT-проектов с партнерами из ЕАЭС.