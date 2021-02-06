Ругань, смех, импровизация: репетиция пьесы "Леди на день" в Ташкенте

Эта пьеса Олега Данилова очень популярна и в России, и в мире. Сам Дмитрий Астрахан не раз ставил ее в различных театрах и даже экранизировал. По признанию режиссера, в этой истории отражены вечные и общечеловеческие ценности – доброта, бескорыстие, вера в лучшее.
"Думаю, именно за это зрители в России, да и в других странах так полюбили пьесу. Мне эта вещь очень дорога, она очень откровенная и пронзительная, поэтому находит такой отклик в сердцах людей", — признается Астрахан.
Режиссер Дмитрий Астрахан: пандемия сделала то, к чему бы мы шли лет 30 >>
По признанию режиссера, команда Государственного молодежного театра Узбекистана очень цепко схватывает нужные нотки, поэтому после начальных установок будет репетировать самостоятельно. Уже перед премьерой, намеченной на апрель, Астрахан снова приедет в Ташкент, чтобы вынести на суд публики свой спектакль.
Фрагменты репетиции в сюжете Sputnik Узбекистан.