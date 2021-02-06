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Ругань, смех, импровизация: репетиция пьесы "Леди на день" в Ташкенте

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210206/15950636/Rugan-smekh-improvizatsiya-repetitsiya-pesy-Ledi-na-den-v-Tashkente.html

Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан готовит постановку "Леди на день" с труппой Государственного молодежного театра Узбекистана. Проект организован при поддержке "Фонда культуры и искусства" республики.

Эта пьеса Олега Данилова очень популярна и в России, и в мире. Сам Дмитрий Астрахан не раз ставил ее в различных театрах и даже экранизировал. По признанию режиссера, в этой истории отражены вечные и общечеловеческие ценности – доброта, бескорыстие, вера в лучшее.

"Думаю, именно за это зрители в России, да и в других странах так полюбили пьесу. Мне эта вещь очень дорога, она очень откровенная и пронзительная, поэтому находит такой отклик в сердцах людей", — признается Астрахан.
Репетиция спектакля Леди на день в Молодежном театре Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Репетиция спектакля "Леди на день" в Молодежном театре Узбекистана

Российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан во время репетиции в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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На сцене, между тем, кипят страсти, актеры вживаются в образы, рефлекторно реагируя на окрики режиссера о том, как нужно правильно подать ту или иную эмоцию, интонацию или жест. То тут, то там проскакивают шутки, актеры импровизируют, подтрунивают друг над другом, разбавляя напряженную и сосредоточенную работу над художественным материалом.

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Репетиция спектакля Леди на день в Молодежном театре Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Репетиция спектакля "Леди на день" в Молодежном театре Узбекистана

По признанию режиссера, команда Государственного молодежного театра Узбекистана очень цепко схватывает нужные нотки, поэтому после начальных установок будет репетировать самостоятельно. Уже перед премьерой, намеченной на апрель, Астрахан снова приедет в Ташкент, чтобы вынести на суд публики свой спектакль.

Фрагменты репетиции в сюжете Sputnik Узбекистан.




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