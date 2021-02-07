Искусство ручного труда: как превратить обычный лед в сказочный мир

На Аллее Ботанического сада в Минске появились настоящие сказочные персонажи. Всего несколько дней назад здесь они были обычными снежными и ледяными глыбами, а стали – произведениями искусства.

Чтобы сделать зиму еще более волшебным событием года в столице Беларуси решили провести фестиваль ледовых и снежных скульптур, сообщает Sputnik Беларусь.

Для жителей города такой праздник ледового искусства - привычное событие: проходит он уже шестой раз. На этот раз желание продемонстрировать свой талант изъявили 18 команд: студенты профильных факультетов и опытные мастера. Команды студентов создавали скульптуры из снега, профессионалы работали со льдом.

Многие участники работали над созданием своих композиций по несколько дней. В ход шли бензопила и различные резцы, а еще обычный советский утюг - после обработки им лед становится прозрачным и красивым.

Некоторые скульптуры оснащены подсветкой, поэтому особенно красивы в вечернее время. Авторы надеются, что композиции простоят до начала весны.