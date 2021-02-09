Из злого питбуля в самого милого пса - видео невероятного преображения

Его должны были усыпить, но новые хозяева поверили в него и забрали домой. И вот, через какое-то время, питбуль стал самым нежным и добрым псом на свете. Смотрите видео!

Когда эта парочка впервые встретила питбуля, он был запуган, озлоблен и голоден.

Более того, в тот самый день их первой встречи его должны были усыпить.

Но мужчина с женщиной поверили в него и забрали из приюта, несмотря на поведение собаки.

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И вот, спустя некоторое количество времени, питбуль превратился в настоящего мишку.

Все, что ему требовалось, - это любовь, ласка и много внимания. Теперь он любит обниматься и не отходит от своих новых хозяев.

Смотрите это трогательное видео!