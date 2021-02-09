13:20 09 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Видео

Из злого питбуля в самого милого пса - видео невероятного преображения

Получить короткую ссылку
75 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/09/15963431.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210209/15963460/Iz-zlogo-pitbulya-v-samogo-milogo-psa-video-neveroyatnogo-preobrazheniya.html

Его должны были усыпить, но новые хозяева поверили в него и забрали домой. И вот, через какое-то время, питбуль стал самым нежным и добрым псом на свете. Смотрите видео!

Когда эта парочка впервые встретила питбуля, он был запуган, озлоблен и голоден.

Более того, в тот самый день их первой встречи его должны были усыпить.

Но мужчина с женщиной поверили в него и забрали из приюта, несмотря на поведение собаки.

Когда ему нравятся собаки, а ей - кошки: любовь побеждает все - милое видео >>

И вот, спустя некоторое количество времени, питбуль превратился в настоящего мишку. 

Все, что ему требовалось, - это любовь, ласка и много внимания. Теперь он любит обниматься и не отходит от своих новых хозяев.

Смотрите это трогательное видео!

Теги:
животное, Животные, животные, пес, собаководы, собака, собака, собаки, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Невесты из Пакистана: свадебный модный показ - фотолента
Дмитрий Астрахан: поставить хороший спектакль куда сложнее, чем снять кино
Дмитрий Астрахан о режиссуре театра: это не кино — монтаж огрехов не скроет
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться