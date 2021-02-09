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Жаркие пляски в морозный день: якутянки станцевали в минус 45
Свыше тридцати женщин одновременно исполнили национальные танцы в парке культуры и отдыха в Якутске.
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PT0M49S
2021-02-09T11:39Z
Свыше тридцати женщин одновременно исполнили национальные танцы в парке культуры и отдыха в Якутске.
Активистки общественной организации "Центр калланетики и танца" в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов решили разогреть атмосферу.
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Свыше 30 якутянок одновременно исполнили национальные танцы в морозный день.
Видеоролик мгновенно обрел популярность и разлетелся по многочисленным социальным сетям в Интернете.
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