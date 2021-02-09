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Жаркие пляски в морозный день: якутянки станцевали в минус 45

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Жаркие пляски в морозный день: якутянки станцевали в минус 45
Свыше тридцати женщин одновременно исполнили национальные танцы в парке культуры и отдыха в Якутске.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=50122472&type=mp4
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PT0M49S
2021-02-09T11:39Z

Свыше тридцати женщин одновременно исполнили национальные танцы в парке культуры и отдыха в Якутске.

Активистки общественной организации "Центр калланетики и танца" в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов решили разогреть атмосферу.

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Свыше 30 якутянок одновременно исполнили национальные танцы в морозный день. 

Видеоролик мгновенно обрел популярность и разлетелся по многочисленным социальным сетям в Интернете.

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