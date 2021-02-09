Новый повод для "лая": страны Балтии объявили войну российским вышкам 5G

Военные двух входящих в НАТО прибатийских стран — Эстонии и Латвии считают, что вышки стандарта связи 5G в Ленинградской области будут мешать авиации Североатлантического альянса. Их претензию поддержала и Финляндия.

Эстония, Латвия и Финляндия возражают против использования российскими операторами базовых станций сотовой связи сетей 5G, функционирующих на частотах 4,8–4,99 ГГц, поскольку в этом диапазоне работают военные авиационные системы НАТО.

Финляндия не является страной альянса, однако военные системы этой страны унифицированы под его стандарты.

Теперь от России пытаются добиться отказа от использования этих частот.

При этом военные эксперты считают, что дело здесь вовсе не в якобы возможных проблемах для авиации.

Так, Александр Хроленко заявил, что реакция стран Балтии на все российские технологии напоминает "рефлекс собаки Павлова". И напомнил пословицу "собака лает — караван идет".

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