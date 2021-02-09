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Новый повод для "лая": страны Балтии объявили войну российским вышкам 5G

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Sputnik / RUPTLY
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210209/15966220/Novyy-povod-dlya-laya-strany-Baltii-obyavili-voynu-rossiyskim-vyshkam-5G.html

Военные двух входящих в НАТО прибатийских стран — Эстонии и Латвии считают, что вышки стандарта связи 5G в Ленинградской области будут мешать авиации Североатлантического альянса. Их претензию поддержала и Финляндия.

Эстония, Латвия и Финляндия возражают против использования российскими операторами базовых станций сотовой связи сетей 5G, функционирующих на частотах 4,8–4,99 ГГц, поскольку в этом диапазоне работают военные авиационные системы НАТО.

Финляндия не является страной альянса, однако военные системы этой страны унифицированы под его стандарты.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© Foto : NATO
Почему НАТО провоцирует, а Россия предотвращает военные инциденты
Теперь от России пытаются добиться отказа от использования этих частот.

При этом военные эксперты считают, что дело здесь вовсе не в якобы возможных проблемах для авиации.

Так, Александр Хроленко заявил, что реакция стран Балтии на все российские технологии напоминает "рефлекс собаки Павлова".  И напомнил пословицу "собака лает — караван идет".

Подробности смотрите в видео.

Теги:
Видео, Россия, военные, технологии, 5G



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