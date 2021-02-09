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Дмитрий Астрахан о режиссуре театра: это не кино — монтаж огрехов не скроет

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210209/15966353/Dmitriy-Astrakhan-o-rezhissure-teatra-eto-ne-kino--montazh-ogrekhov-ne-skroet.html

В Государственном институте искусств и культуры Узбекистана прошёл мастер-класс от известного режиссёр театра и кино Дмитрия Астрахана.

На примере пьесы Шварца "Красная шапочка" он раскрыл азы театральной постановки и объяснил, почему среднему театральному режиссеру проще снять добротное кино, чем кинорежиссеру поставить хороший спектакль.

Мастер-класс Дмитрия Астрахана в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мастер-класс Дмитрия Астрахана в Ташкенте
"Любой средний театральный режиссер вполне способен снять среднее кино, а вот такого же уровня кинорежиссер вряд ли сможет поставить добротный спектакль. Это гораздо сложнее. На экране какие-то огрехи можно убрать при монтаже, а в театре мастер лишен такой возможности", — отметил Дмитрий Астрахан.

Репетиция спектакля Леди на день в Молодежном театре Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ругань, смех, импровизация: репетиция пьесы "Леди на день" в Ташкенте
Он отметил заинтересованность аудитории в теме мастер-класса, искренность и неформальность задаваемых вопросов.

Сами студенты тоже оценили подход режиссера, который по полочкам разложил ключевые для любого театрального деятеля вещи на примере конкретной пьесы.

Как проходил мастер-класс, какие впечатления у аудитории и лектора от этой встречи, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

Мастер-класс Дмитрия Астрахана в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мастер-класс Дмитрия Астрахана в Ташкенте
Теги:
режиссер, Кино, Театр, Дмитрий Астрахан



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