Дмитрий Астрахан о режиссуре театра: это не кино — монтаж огрехов не скроет

В Государственном институте искусств и культуры Узбекистана прошёл мастер-класс от известного режиссёр театра и кино Дмитрия Астрахана.

На примере пьесы Шварца "Красная шапочка" он раскрыл азы театральной постановки и объяснил, почему среднему театральному режиссеру проще снять добротное кино, чем кинорежиссеру поставить хороший спектакль.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Мастер-класс Дмитрия Астрахана в Ташкенте

"Любой средний театральный режиссер вполне способен снять среднее кино, а вот такого же уровня кинорежиссер вряд ли сможет поставить добротный спектакль. Это гораздо сложнее. На экране какие-то огрехи можно убрать при монтаже, а в театре мастер лишен такой возможности", — отметил Дмитрий Астрахан.

Он отметил заинтересованность аудитории в теме мастер-класса, искренность и неформальность задаваемых вопросов.

Сами студенты тоже оценили подход режиссера, который по полочкам разложил ключевые для любого театрального деятеля вещи на примере конкретной пьесы.

Как проходил мастер-класс, какие впечатления у аудитории и лектора от этой встречи, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.