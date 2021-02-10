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Над облаками: российские самолеты пролетели над тремя морями

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Российские Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями - более 12 часов в небе. Смотрите видео.

Экипажи двух сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Ту-160 провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.

На протяжении всего маршрута бомбардировщиков сопровождали истребители морской авиации Северного флота. Общая продолжительность полета составила более 12 часов.

Завораживающие кадры, снятые прямо из кабины пилота, смотрите в ролике >>




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