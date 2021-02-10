22:41 10 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Видео

Запад ожесточенно сопротивляется попыткам РФ стать самостоятельной — Лавров

Получить короткую ссылку
67 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0a/15975433.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210210/15975693/Zapad-ozhestochenno-soprotivlyaetsya-popytkam-RF-stat-samostoyatelnoy--Lavrov.html

Глава МИД РФ заявил, что западные коллеги пытаются сделать Россию послушной. Они хотят продвигать свои интересы на ее территории.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отношение РФ и Запада. Он отметил, что западные коллеги ожесточенно встречают попытки России отстоять свое право на независимую внешнюю политику страны. По словам главы МИД РФ, они пытаются сделать Россию послушной.

Помимо этого, Лавров заявил, что у российских дипломатов есть много сил, знаний и опыта для активного продвижения внешнеполитического курса, установленного президентом Владимиром Путиным.

О чем еще рассказал Сергей Лавров, смотрите в нашем видео.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как изготавливают благовония на домашней фабрике в Индонезии - фото
Запад ожесточенно сопротивляется попыткам РФ стать самостоятельной — Лавров
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться