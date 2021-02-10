Запад ожесточенно сопротивляется попыткам РФ стать самостоятельной — Лавров

Глава МИД РФ заявил, что западные коллеги пытаются сделать Россию послушной. Они хотят продвигать свои интересы на ее территории.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отношение РФ и Запада. Он отметил, что западные коллеги ожесточенно встречают попытки России отстоять свое право на независимую внешнюю политику страны. По словам главы МИД РФ, они пытаются сделать Россию послушной.

Помимо этого, Лавров заявил, что у российских дипломатов есть много сил, знаний и опыта для активного продвижения внешнеполитического курса, установленного президентом Владимиром Путиным.

О чем еще рассказал Сергей Лавров, смотрите в нашем видео.