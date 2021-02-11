Почувствуй себя шпионом КГБ: в США распродают уникальное оборудование

Среди экспонатов настоящие инженерные шедевры того времени: скрытые в пачке сигарет фотокамеры, подслушивающие устройства, спрятанные в книги, радар, вмонтированный в каблук обычного ботинка и даже искусственный зуб с цианидом, чтобы в опасный момент свести счеты с жизнью.

По оценкам организаторов торгов, за все это шпионское снаряжение сегодня можно выручить от полумиллиарда до 750 миллионов долларов. Каждый желающий, у кого есть подходящая сумма, может прикупить себе уникальный экспонат и почувствовать себя настоящим Джеймсом Бондом.

Наиболее интересные технические решения агентов спецслужб из прошлого столетия смотрите в нашем видео.