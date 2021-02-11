21:26 11 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Видео

Почувствуй себя шпионом КГБ: в США распродают уникальное оборудование

Получить короткую ссылку
2720
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0b/15983359.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210211/15983428/Pochuvstvuy-sebya-shpionom-KGB-v-SShA-rasprodayut-unikalnoe-oborudovanie.html

В США на аукцион выставлена коллекция секретных устройств, которыми пользовались агенты КГБ в годы Холодной войны.

Среди экспонатов настоящие инженерные шедевры того времени: скрытые в пачке сигарет фотокамеры, подслушивающие устройства, спрятанные в книги, радар, вмонтированный в каблук обычного ботинка и даже искусственный зуб с цианидом, чтобы в опасный момент свести счеты с жизнью.

По оценкам организаторов торгов, за все это шпионское снаряжение сегодня можно выручить от полумиллиарда до 750 миллионов долларов. Каждый желающий, у кого есть подходящая сумма, может прикупить себе уникальный экспонат и почувствовать себя настоящим Джеймсом Бондом.

Наиболее интересные технические решения агентов спецслужб из прошлого столетия смотрите в нашем видео.

Теги:
шпионаж, спецслужбы, США



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
Тибет без COVID-19: как живут местные жители во время пандемии
Мария Захарова рассказала о нынешнем статусе русского языка в Узбекистане
Что сегодня происходит с русским языком в Узбекистане — комментарий МИД РФ
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться