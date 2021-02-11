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Что сегодня происходит с русским языком в Узбекистане — комментарий МИД РФ

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова ответила на вопрос о том, какова в настоящее время роль русского языка в Узбекистане и что предпринимается для повышения качества его преподавания.

По словам Марии Захаровой, одобренный в конце января Олий Мажлисом в первом чтении законопроект об изменениях в законе о госязыке отражает не только национальные интересы, но и подчеркивает равноправие всех проживающих на территории страны людей и недопустимость дискриминации в отношении носителей других языков. В частности, русский язык второй по популярности в стране, он по-прежнему обязателен для изучения в общеобразовательных школах.

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Помимо этого, Россия и Узбекистан в последнее время запустили ряд гуманитарных проектов, направленных на повышение уровня преподавания русского языка. Благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" совместно с Государственным педагогическим университетом имени Герцена реализуется программа подготовки кадров в сфере образования.

В период до 2030 года в Узбекистан из России направят около одной тысячи учителей для повышения уровня преподавания русского языка и других общеобразовательных предметов на русском языке. Проект должен охватить все 14 регионов страны, в каждом из которых создаются и развиваются центры профподготовки, а также порядка 10 тысяч общеобразовательных школ.

Подробнее о том, как страны взаимодействуют в этом направлении и каких результатов успели добиться, смотрите в нашем видео.

Теги:
преподаватель, школы, Алишер Усманов, Узбекистан, русский язык, Мария Захарова



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