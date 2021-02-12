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Первые кадры с места взрыва супермаркета во Владикавказе

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Sputnik Узбекистан
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От детонации во Владикавказе полностью разрушилось одноэтажное здание. Информации о пострадавших не поступало.

Оглушительный взрыв прогремел в одном из супермаркетов Владикавказа на улице Гагкаева.

По предварительным данным, взорвались продуктовый супермаркет "Магнит" и магазин бытовой химии "Магнит Косметик". Здание полностью разрушено. Ударной волной выбило стекла в соседних домах.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Следствие считает, что причиной ЧП могла стать утечка газа.

Сейчас спасатели разбирают завалы - задействованы 120 сотрудников специальных служб и 25 единиц техники, работают кинологи.




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