Первые кадры с места взрыва супермаркета во Владикавказе

Оглушительный взрыв прогремел в одном из супермаркетов Владикавказа на улице Гагкаева.
По предварительным данным, взорвались продуктовый супермаркет "Магнит" и магазин бытовой химии "Магнит Косметик". Здание полностью разрушено. Ударной волной выбило стекла в соседних домах.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Следствие считает, что причиной ЧП могла стать утечка газа.
Сейчас спасатели разбирают завалы - задействованы 120 сотрудников специальных служб и 25 единиц техники, работают кинологи.