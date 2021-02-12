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Мощный взрыв во Владикавказе: что рассказали очевидцы происшествия — видео

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Ruptly / Sputnik / Пресс-служба администрации Республики Северная Осетия-Алания / Пресс-служба МЧС России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210212/15991703/Moschnyy-vzryv-vo-Vladikavkaze-chto-rasskazali-ochevidtsy-proisshestviya--video.html

ЧП произошло в пятницу утром в супермаркете на улице Гагкаева. На месте был найден один человек, он не пострадал.

По предварительной версии, причиной инцидента стал взрыв газа: в подвале магазина находились кислородные баллоны. Здание в результате происшествия полностью разрушилось.

Рассказы очевидцев смотрите в видео.

Теги:
Видео, Владикавказ, Взрыв



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