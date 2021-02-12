Мощный взрыв во Владикавказе: что рассказали очевидцы происшествия — видео

По предварительной версии, причиной инцидента стал взрыв газа: в подвале магазина находились кислородные баллоны. Здание в результате происшествия полностью разрушилось.
Рассказы очевидцев смотрите в видео.
ЧП произошло в пятницу утром в супермаркете на улице Гагкаева. На месте был найден один человек, он не пострадал.
По предварительной версии, причиной инцидента стал взрыв газа: в подвале магазина находились кислородные баллоны. Здание в результате происшествия полностью разрушилось.
Рассказы очевидцев смотрите в видео.
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