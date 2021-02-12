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Турист снял лавину на видео и поплатился за свое любопытство

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В горах Уинта в американском штате Юта мужчина оказался под снежной волной, увлекшись ее съемкой.

Американец Майлз Пенроуз отправился в горы в компании родных и друзей, пишет Sputnik Кыргызстан. Ребята катались на снегоходах и вдруг почувствовали толчок. Спустя несколько секунд молодые люди увидели, что на них надвигается снежная волна.

Один из туристов, вероятно, не понимая всей опасности ситуации, достал смартфон и начал снимать видео. Его и еще нескольких человек накрыла лавина. 

Пенроузу хватило сил самостоятельно выбраться из сугроба. Телефон тоже остался цел и невредим, более того — продолжал запись даже под снегом.

В итоге обошлось без пострадавших.

Теги:
Видео, турист, Снег, лавина



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