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ЕС изменил мнение о российской вакцине и решил присмотреться к "Спутнику V"

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Ruptly/Sputnik/France TV/Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ); Twitter Sputnik-V
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210213/15993672.html

Западные производители вакцин от COVID-19 не справляются со своими обязательствами по поставкам препарата.

В Еврокомиссии признали, что ошибались в своих надеждах на ожидаемые темпы производства препаратов, после того как выяснилось, что европейские страны могут недополучить до 50% от заказанных ранее объемов вакцин.

Из-за дефицита вакцина некоторые страны ЕС были вынуждены остановить программу массовой вакцинации. В такой ситуации Европе мог бы помочь "Спутник V".

Недавно были опубликованы итоги 3-го этапа испытаний российского препарата, которые окончательно убедили мир в том, что "Спутник V" абсолютно безопасен и эффективен. Даже для людей старше 60 лет.




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