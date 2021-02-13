ЕС изменил мнение о российской вакцине и решил присмотреться к "Спутнику V"

Западные производители вакцин от COVID-19 не справляются со своими обязательствами по поставкам препарата.

В Еврокомиссии признали, что ошибались в своих надеждах на ожидаемые темпы производства препаратов, после того как выяснилось, что европейские страны могут недополучить до 50% от заказанных ранее объемов вакцин.

Из-за дефицита вакцина некоторые страны ЕС были вынуждены остановить программу массовой вакцинации. В такой ситуации Европе мог бы помочь "Спутник V".

Недавно были опубликованы итоги 3-го этапа испытаний российского препарата, которые окончательно убедили мир в том, что "Спутник V" абсолютно безопасен и эффективен. Даже для людей старше 60 лет.