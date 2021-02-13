20:21 13 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Видео

Необычные тренировки: как обучают тхэквондо детей с особенностями развития

Получить короткую ссылку
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Radik Gizzatulin
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0d/15994466.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210213/15994479.html

Для этих ребят спорт – это что-то особенное, говорят Тимур Хабибуллин и Радик Гизатуллин. Как проходят необычные тренировки с необычными детьми – смотрите в видео

Молодые тренеры из Татарстана в России решили открыть бесплатные курсы тхэквондо для детей с особенностями развития.

Изначально Тимур и Радик не ожидали, что их затея может стать популярной. Но когда они стали приезжать в школы и организовывать тренировки, оказалось, что от желающих просто нет отбоя.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
На улицах города уже много людей - жители гуляют с детьми, отдыхают и ждут весну.
Весеннее обновление: Ташкент в зеленом убранстве
Как обучают тхэквондо детей с особенностями развития - видео
Необычные тренировки: как обучают тхэквондо детей с особенностями развития
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться