Зооволонтер поменяла свою квартиру на ветхий дом, чтобы помочь кошкам

Лилия Панкратова-Одинцова из Курска много лет ухаживает за бездомными кошками. Раньше она забирала нуждающихся в помощи животных прямо к себе в квартиру, но сейчас переехала в деревенский дом, который практически разваливался, сообщает Sputnik Беларусь.
"Из коммуникаций тут только одна лампочка горела: ни телевизора, интернет очень плохо берет, ни воды здесь не было, ни отопления не было, ни газа не было и огромные горы мусора", - рассказала Лилия.
Привести новое помещение в порядок женщине помогли волонтеры: десятки людей вывозили мусор, налаживали электричество и отопление.
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В планах на будущее - превратить заброшенный участок в кошачий заповедник. Сейчас Лилия с волонтерами собираются укрепить забор вокруг дома, чтобы кошки могли гулять в саду.