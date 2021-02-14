Апокалипсис в Москве: столицу накрыло снежным покрывалом

Неторопливая пешая прогулка по заснеженному городу сейчас — настоящее удовольствие, а вот от личного транспорта стоит отказаться.

Москву и область замело снегом.

В эти дни крайне не повезло автомобилистам, которым по каким-то причинам все-таки пришлось выехать на заснеженные трассы. Зато дети и домашние питомцы снегу очень рады!

Покров уже достиг полуметра и может побить рекорд 65-летней давности. Неторопливая пешая прогулка по заснеженному городу сейчас — настоящее удовольствие, а вот от личного транспорта стоит отказаться.