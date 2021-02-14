Апокалипсис в Москве: столицу накрыло снежным покрывалом

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0e/15996392.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20210214/15996456/Apokalipsis-v-Moskve-stolitsu-nakrylo-snezhnym-pokryvalom.html
Неторопливая пешая прогулка по заснеженному городу сейчас — настоящее удовольствие, а вот от личного транспорта стоит отказаться.
Москву и область замело снегом.
В эти дни крайне не повезло автомобилистам, которым по каким-то причинам все-таки пришлось выехать на заснеженные трассы. Зато дети и домашние питомцы снегу очень рады!
Покров уже достиг полуметра и может побить рекорд 65-летней давности. Неторопливая пешая прогулка по заснеженному городу сейчас — настоящее удовольствие, а вот от личного транспорта стоит отказаться.