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Апокалипсис в Москве: столицу накрыло снежным покрывалом

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https://uz.sputniknews.ru/video/20210214/15996456/Apokalipsis-v-Moskve-stolitsu-nakrylo-snezhnym-pokryvalom.html

Неторопливая пешая прогулка по заснеженному городу сейчас — настоящее удовольствие, а вот от личного транспорта стоит отказаться.

Москву и область замело снегом.

В эти дни крайне не повезло автомобилистам, которым по каким-то причинам все-таки пришлось выехать на заснеженные трассы. Зато дети и домашние питомцы снегу очень рады!

Покров уже достиг полуметра и может побить рекорд 65-летней давности. Неторопливая пешая прогулка по заснеженному городу сейчас — настоящее удовольствие, а вот от личного транспорта стоит отказаться.




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