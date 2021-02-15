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В США на аукцион выставили "космические" лоты за $260 тыс. — видео

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"Падающие" звезды, обломки метеоритов и другие небесные объекты теперь можно приобрести себе домой. Правда, за символическую сумму.

Необычные лоты выставил аукционный дом Christie's.

Планета Марс
© CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
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Вес самого тяжелого космического объекта составляет 130 килограммов. Поднять его в одиночку невозможно, поэтому для его транспортировки была привлечена целая команда людей!

Стартовая стоимость образца — 260 тысяч долларов!

Среди объектов, выставленных на аукцион, есть и осколок Луны. 

"Когда вы впервые держите в руке кусочек Луны, волосы на шее шевелятся. Это действительно волшебный момент", — рассказал глава отдела науки и естествознания Christie's Джеймс Хислоп.

Есть и другие образцы, которые своей необычной формой похожи больше на произведение искусства. 

Подробнее об аукционе смотрите в видеосюжете!

Теги:
аукцион, метеориты, Космос



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