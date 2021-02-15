В США на аукцион выставили "космические" лоты за $260 тыс. — видео

Необычные лоты выставил аукционный дом Christie's.
Вес самого тяжелого космического объекта составляет 130 килограммов. Поднять его в одиночку невозможно, поэтому для его транспортировки была привлечена целая команда людей!
Стартовая стоимость образца — 260 тысяч долларов!
Среди объектов, выставленных на аукцион, есть и осколок Луны.
"Когда вы впервые держите в руке кусочек Луны, волосы на шее шевелятся. Это действительно волшебный момент", — рассказал глава отдела науки и естествознания Christie's Джеймс Хислоп.
Есть и другие образцы, которые своей необычной формой похожи больше на произведение искусства.
Подробнее об аукционе смотрите в видеосюжете!