Вторая Фукусима: как Япония оправляется от жуткого землетрясения — видео

В некоторых регионах страны сила подземных толчков достигала почти что максимума — 6+ из 7 баллов по местной шкале.
Стихия оставила без электричества почти 1 миллион домохозяйств, число пострадавших превысило 100 человек.
Многие эксперты сходятся во мнении, что это землетрясение стало "откликом" того, что произошло в Японии десять лет назад.
Такое явление называется "афтершоком".
Напомним, что в 2011 году землетрясение стало трагедией национального масштаба.
Подземные толчки мощностью 9 баллов вызвали цунами, что привело к аварии на АЭС "Фукусима-1". Погибли свыше 25 тысяч граждан.
Будет ли ситуация вновь развиваться по этому сценарию? Об этом рассказываем в видеосюжете.