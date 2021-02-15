Вторая Фукусима: как Япония оправляется от жуткого землетрясения — видео

Накануне на северо-востоке Японии произошло землетрясение мощностью 7,3 балла. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима в Тихом океане на глубине 55 километров.

В некоторых регионах страны сила подземных толчков достигала почти что максимума — 6+ из 7 баллов по местной шкале.

Стихия оставила без электричества почти 1 миллион домохозяйств, число пострадавших превысило 100 человек.

Многие эксперты сходятся во мнении, что это землетрясение стало "откликом" того, что произошло в Японии десять лет назад.

Такое явление называется "афтершоком".

Напомним, что в 2011 году землетрясение стало трагедией национального масштаба.

Подземные толчки мощностью 9 баллов вызвали цунами, что привело к аварии на АЭС "Фукусима-1". Погибли свыше 25 тысяч граждан.

Будет ли ситуация вновь развиваться по этому сценарию? Об этом рассказываем в видеосюжете.