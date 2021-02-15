Караван мечты и верблюдица Принцесса: как в Риштане растят кораблей пустыни

Верблюды - грациозные и выносливые животные, которые были незаменимым транспортным средством в средние века, теперь приносят их владельцам иную, но не менее значимую пользу. На одной из таких ферм в Ферганской области побывала корреспондент Sputnik.

Асрор-ака буквально среди пустыни организовал верблюжью ферму. В его стаде около 30 особей, а в будущем он намерен увеличить количество питомцев до 150. Целебное верблюжье молоко, а также шерсть этих животных очень востребованы на рынке. К тому же такие фермы могут стать центрами притяжения туристов, путешествующим по экологическим местам Узбекистана, погружаясь в быт и традиции местных жителей.

Есть у фермера и своя гордость - белая верблюдица редкой породы. Асрор-ака называет ее Принцессой и наотрез отказывается продавать, хотя за самку предлагали 50 тысяч долларов. "Она бесценна", — замечает фермер.

О том, чем живет хозяйство, где и как пасут стадо и чем зарабатывают на жизнь его владельцы, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.