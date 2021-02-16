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Вашингтон просчитался: "Северный поток-2" почти готов вопреки санкциям

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Sputnik Узбекистан
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В Москве заявили, что, несмотря на санкции, газопровод "Северный поток-2" достроен уже почти на 95%.

Как отметил министр энергетики РФ Александр Новак, проект будет реализован вопреки всему: давлению со стороны США и экономическим ограничениям, которые призваны затормозить процесс строительства.

© Foto : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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Уверенность в том, что "Северный поток-2" рано или поздно заработает, объясняется просто: все стороны-участники в этом заинтересованы.

От проекта, в частности, не готовы отказываться в Германии. 

"Тот, кто ставит под вопрос "Северный поток-2", должен также задуматься, какие геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы", — отметил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Причины ожесточенной критики проекта со стороны США понятны: Вашингтон хочет поставлять в Европу собственный СПГ.

Если же "Северный поток-2" заработает, то планы Штатов рухнут.

Подробнее о политике США в отношении скандального проекта смотрите в видеосюжете.

Теги:
санкции, США, Германия, Россия, Александр Новак, Северный поток - 2



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