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Осторожно, санкции продолжаются: зачем ЕС "убивает" отношения с Россией

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Эстонские власти призвали Евросоюз уверенно держать курс на русофобию. Балтийская республика потребовала разработать политику санкций в отношении РФ, чтобы оказать давление на Москву.

Та якобы проводит "агрессивную внешнюю политику по отношению к своим соседям", и это должно быть наказуемо, по мнению эстонских парламентариев.

Однако в России призвали не лукавить и заявили, что эти призывы уже сами по себе являются актом агрессии, причем "в чистом виде".

"Парламент Эстонии, приняв абсурдное заявление с требованием освободить Навального и разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России", — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Тема новых экономических ограничений по отношению к РФ поднялась после после визита в страну главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Лавров: Евросоюз сам разрушил отношения с Россией
© Sputnik
Лавров: отношения России и ЕС превратились в прах, и это — вина европейцев

В Москве заняли жесткую позицию и не исключили возможности разрыва отношений с Евросоюзом, если вдруг санкции-таки будут введены.

"Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому", — пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

К чему приведет затяжной кризис в отношениях России и Европы, смотрите в видеосюжете.

Теги:
Россия, санкции, Евросоюз, Европа, ЕС



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