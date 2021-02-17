На Австралию упал загадочный огненный шар. Его сперва приняли за молнию

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На днях жители Мельбурна и соседних регионов стали свидетелями необычного явления — падения и взрыва огромного метеорита.
Странная вспышка появилась в небе ночью. Очевидцы начали записывать происходящее на видео.
Сначала огненный шар стремительно направлялся к земле, затем произошел хлопок, и гигантский болид распался на множество мелких кусочков.
Местные жители признались, что сначала подумали, что в небе сверкнула молния.
О том, что это был метеор, они позднее узнали из новостей.