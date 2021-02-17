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На Австралию упал загадочный огненный шар. Его сперва приняли за молнию

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YouTube / Fernando Braga
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На днях жители Мельбурна и соседних регионов стали свидетелями необычного явления — падения и взрыва огромного метеорита.

Странная вспышка появилась в небе ночью. Очевидцы начали записывать происходящее на видео.

Сначала огненный шар стремительно направлялся к земле, затем произошел хлопок, и гигантский болид распался на множество мелких кусочков.

Местные жители признались, что сначала подумали, что в небе сверкнула молния.

О том, что это был метеор, они позднее узнали из новостей.

Теги:
Космос, небо, метеориты, Австралия



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