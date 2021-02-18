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Сделано с умом: в Беларуси хранят лампочку, которая светит уже почти век

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210218/16031538.html

В Интернете появилось видео с раритетным экспонатом музея РУП "Брестэнерго" — лампой накаливания фирмы Philips.

Когда-то эта лампочка подсвечивала номерную табличку на доме, потом оказалась у жителя Бреста Юрия Макарчука, а теперь ее заботливо хранят сотрудники музея.

Цоколь лампы латунный, пишет издание "Энергетика Беларуси". Нить накаливания — очень толстая, скручена в большую спираль.

Смотрите видео!

Теги:
лампочка, Брест, музей, Беларусь



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