Сделано с умом: в Беларуси хранят лампочку, которая светит уже почти век

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Плюсы и минусы нового вида общественного транспорта в Ташкенте — специалист Данная система транспорта разгрузит пассажиропоток, при этом другие автобусы не будут чувствовать нехватки пассажиров: маршрут располагается вблизи строящихся жилых массивов. 104

Винокур признал его королем смеха: интервью с острословом из Маргилана Известный мастер слова Мамасиддик Шераев рассказал корреспонденту Sputnik о сегодняшнем состоянии узбекского национального юмора, о безответственном творчестве группы "Миллион", а также о роли аскии в судьбе Аркадия Райкина. 22