Сделано с умом: в Беларуси хранят лампочку, которая светит уже почти век

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В Интернете появилось видео с раритетным экспонатом музея РУП "Брестэнерго" — лампой накаливания фирмы Philips.
Когда-то эта лампочка подсвечивала номерную табличку на доме, потом оказалась у жителя Бреста Юрия Макарчука, а теперь ее заботливо хранят сотрудники музея.
Цоколь лампы латунный, пишет издание "Энергетика Беларуси". Нить накаливания — очень толстая, скручена в большую спираль.
Смотрите видео!