14:48 19 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Видео

Вернуться в тот Ташкент: фрагменты советских киножурналов - видео

Получить короткую ссылку
1717 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube/History Lab
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/13/16036897.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210219/16036933/Vernutsya-v-tot-Tashkent-fragmenty-sovetskikh-kinozhurnalov-video.html

На YouTube появился волшебный видеоролик, в котором запечатлены фрагменты советских киножурналов 1970-1980-х годов в Ташкенте. Смотрите видео!

Кому хотелось бы вернуться в прошлое?

Особенно в родной Ташкент с проездом в автобусе за 5 копеек, дружным народом и необычайными красотами.

На YouTube появился волшебный видеоролик, в котором запечатлены фрагменты советских киножурналов 1970-1980-х годов в Ташкенте.

Смотрите видео!

Теги:
СССР, СССР, СССР, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актер Андрей Мягков
Прощай, легенда СССР: какими ролями нам запомнится Андрей Мягков — фото
Вернуться в тот Ташкент: фрагменты советских киножурналов - видео
Вернуться в тот Ташкент: фрагменты советских киножурналов - видео
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться