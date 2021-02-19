Вернуться в тот Ташкент: фрагменты советских киножурналов - видео

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На YouTube появился волшебный видеоролик, в котором запечатлены фрагменты советских киножурналов 1970-1980-х годов в Ташкенте. Смотрите видео!
Кому хотелось бы вернуться в прошлое?
Особенно в родной Ташкент с проездом в автобусе за 5 копеек, дружным народом и необычайными красотами.
На YouTube появился волшебный видеоролик, в котором запечатлены фрагменты советских киножурналов 1970-1980-х годов в Ташкенте.
Смотрите видео!